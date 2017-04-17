В Томске прошли пасхальные гуляния (ФОТО)

17 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Любовь Борисова

Вчера, 16 апреля, в Городском саду Томска прошли народные гуляния, посвященные празднованию Пасхи.

Гуляния начались в 11.00 с колокольного звона. На пасхальной ярмарке томичам предлагали всевозможные вкусности: куличи, яйца, чай, квас, морс, сладости, а также изделия народных промыслов, игрушки и многое другое.

В рамках гуляний также прошел концерт с участием муниципального театра фольклора «Разноцветье», вокального ансамбля «Надежда», ансамбля народной песни «Медуница» и других вокальных и хореографических коллективов города.

Участники гуляний могли попробовать свои силы в играх и конкурсах для взрослых и детей. Здесь же проходили мастер-классы по росписи пасхальных яиц и другим видам декоративно-прикладного искусства.

Также в течение всего дня в Горсаду работали игровые площадки и аттракционы.

Фото: Любовь Борисова

Тэги/темы: