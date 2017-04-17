В Томске прошли пасхальные гуляния (ФОТО)
Вчера, 16 апреля, в Городском саду Томска прошли народные гуляния, посвященные празднованию Пасхи.
Гуляния начались в 11.00 с колокольного звона. На пасхальной ярмарке томичам предлагали всевозможные вкусности: куличи, яйца, чай, квас, морс, сладости, а также изделия народных промыслов, игрушки и многое другое.
В рамках гуляний также прошел концерт с участием муниципального театра фольклора «Разноцветье», вокального ансамбля «Надежда», ансамбля народной песни «Медуница» и других вокальных и хореографических коллективов города.
Участники гуляний могли попробовать свои силы в играх и конкурсах для взрослых и детей. Здесь же проходили мастер-классы по росписи пасхальных яиц и другим видам декоративно-прикладного искусства.
Также в течение всего дня в Горсаду работали игровые площадки и аттракционы.
Фото: Любовь Борисова