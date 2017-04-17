Томский учитель отделался дисциплинарным взысканием за лекцию об опасности либерализма

17 апреля 2017 / Томский Обзор

Прокуратура Советского района Томска провела проверку связи с публикацией в СМИ информации о том, что учитель гимназии №2 вместо урока прочитал ученикам лекцию о вреде либерализма, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на надзорное ведомство.

«Установлено, что руководство гимназии создало комиссию для проверки учебно-воспитательной работы данного педагога. За нарушение должностной инструкции, срыв урока, нарушения профессиональной этики, некорректного поведения учителя по отношению к учащимся приказом директора педагогу объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — сказал представитель районной прокуратуры.

По его словам, в связи с тем, что гимназия самостоятельно наказала учителя, прокуратура не стала предпринимать каких-либо дополнительных мер по отношению к нарушителю.

Ранее местные СМИ опубликовали видеозапись, на которой учитель гимназии №2 Томска вместо запланированного урока начал говорить учащимся об опасности либеральных политических взглядов, а школьников, принимавших участие в митингах оппозиции 27 марта, он назвал либералами-фашистами.

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