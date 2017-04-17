Красноярский театр кукол проведет гастроли в Томске

Томский Обзор / Фото: 17 апреля 2017 // Фото: Skomoroh.tomsk.ru

На этой неделе, с 19 по 22 апреля, «Красноярский театр кукол» и театр куклы и актера «Скоморох» проведут обменные гастроли, сообщают в томском театре.

В Красноярске томичи покажут спектакль для детей под названием «Эти великолепные, храбрые крошки-космонавты», с которым театр регулярно гастролирует по городам России и районам Томской области.

Красноярцы на сцене «Скомороха» покажут томичам спектакль «Стойкий оловянный солдатик» по Г.Х. Андерсену, в котором будут представлены различные кукольные техники, декорации в стиле модерн, прозвучат классические мелодии известных композиторов.

За четыре гастрольных дня в общей сложности театры сыграют 40 спектаклей.

Прошлые обменные гастроли театров из Томска и Красноярска состоялись в 2012 году. За последние 5 лет в гастрольной карте театра куклы и актера «Скоморох» появились: Белгород, Москва, Абакан, Красноярск, Кемерово, Омск, Иркутск, Новокузнецк и Барнаул.

Тэги/темы: