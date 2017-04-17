Томский ученый подтвердил гипотезу о вымирании мамонтов из-за минерального голодания

17 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: из архива Сергея Лещинского

Палеонтолог Томского госуниверситета Сергей Лещинский провел исследование, которое показало, что почти половина костей древних млекопитающих имеет признаки серьезных патологий, типичных и для скелетной системы человека, сообщает пресс-служба вуза.

Данные результаты подтверждают гипотезу палеонтологов ТГУ о том, что причиной массового вымирания мамонтов стал геохимический стресс, возникший из-за минерального голодания вследствие серьезных экологических изменений на планете.

«Захоронение шерстистых мамонтов было обнаружено в древней старице реки Берелёх. В ходе первых экспедиций в начале 1970-х годов исследователи собрали более восьми тысяч остатков, но вывезти весь материал сразу не было возможности. В итоге его большую часть складировали на месте работ. Только полторы тысячи костей и зубов удалось отправить в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) для хранения в фондах Зоологического музея РАН», — говорит заведующий лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Сергей Лещинский.

По словам ученого, остатки мамонтов, живших около 13–12 тысяч лет назад на территории современной Якутии, имеют прекрасную сохранность. Кости животных сносило в старицу Берелёха, где их перекрывало отложениями, что спасало от выветривания и повреждениями хищниками. В условиях многолетней мерзлоты разложение тканей идет медленно, поэтому даже спустя тысячелетия на некоторых костях уцелели хрящи.

В процессе работы с коллекцией установлено, что на 42 процентах образцов присутствуют признаки заболеваний скелетной системы. Среди них есть две патологии, которые на остатках данного вида животных никто в мире еще не выявлял.

«Одно из заболеваний у врачей называется „суставная мышь“, или „рисовое зерно“. Это свободно расположенный в полости сустава фрагмент отделившейся костной или хрящевой ткани. Довольно часто эта патология отмечается у людей. При попадании такого кусочка в суставную полость возникает сильнейшая боль. Это свидетельствует о серьезном заболевании, например, некрозе субхондральной кости. Животное с таким недугом было ограничено в движении и часто становилось легкой добычей хищников», — объясняет Сергей Лещинский.

Еще одна аномалия, впервые описанная у мамонтов, — незамкнутость поперечных отверстий шейных позвонков, в которых в норме расположены кровеносные сосуды и нервные сплетения. Позвонков с таким отклонением несколько и, очевидно, что они принадлежат разным особям. Однако, в большинстве случаев у мамонтов встречаются признаки суставных деструкций, остеопороз, остеофиброз, остеомаляция, остеолиз, ложные суставы и другие заболевания, вызванные нарушениями обмена веществ из-за недостатка или избытка жизненно важных макро- и микроэлементов.

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