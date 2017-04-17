Участки пр.Ленина в центре Томска не будут перекрывать одновременно - обладминистрация

17 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Строительная компания «СПб-Гранит» не будет одновременно перекрывать участки пр.Ленина в центре Томска, где будет вестись капремонт тротуаров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В рамках проекта «Томские набережные» подрядчик продолжит капремонт тротуаров на участке от дома № 62 до дома № 66 по четной стороне и от дома № 91 до дома № 93 по нечетной стороне проспекта.

«На этих отрезках предстоит подготовить основу тротуара, переложив огромное количество инженерных сетей. Вести эту сложнейшую работу нужно максимально оперативно, поэтому участки будут закрываться полностью, но не одновременно и не по обеим сторонам сразу», — пояснил начальник областного департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов.

Когда капремонт будет идти на четной стороне (дома № 62 – 66) для пешеходов полностью сохранится проход по нечетной, и, наоборот, пока «СПб-Гранит» ремонтирует тротуар по нечетной стороне (дома № 91 – 93), для прохода будет открыта четная сторона проспекта.

«Это плановое продолжение работ в рамках проекта «Томские набережные». Они не ограничиваются площадкой на набережной Ушайки и реконструкцией подпорной стенки у почтамта — безусловно, самых сложных, важных, но не единственных участках проекта. Строители двигаются дальше: до 1 до июня им предстоит закончить пешеходную часть проспекта Ленина — от улицы Беленца до переулка Плеханова — и полностью открыть ее для горожан», — подчеркнул Дмитрий Ассонов.

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