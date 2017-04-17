Томичей приглашают на благотворительную «гаражную распродажу»

17 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

На этой неделе, 21 и 22 апреля в Томске состоится большая «гаражная распродажа» детских и женских вещей, бижутерии украшений, предметов быта и поделок и всего, что может пригодиться в жизни, по символическим ценам от 10 до 200 рублей, сообщают организаторы.

Томичей приглашают сделать пожертвования в фонд «гаражной распродажи» — принести новые вещи или вещи в хорошей сохранности, которые смогут купить другие люди.

«Мы также готовы принять что-то, что давно залежалось в вашем доме — старый сервиз, картину, статуэтку, детскую игрушку, сумочку. Рады будем детским вещам к школе — рюкзакам, школьной форме, канцелярским принадлежностям. Одна просьба — все должно быть в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.

Все собранные средства будут направлены на поддержку женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Старт распродажи состоится 21 апреля с 16.00 до 20.00, 22 апреля с 11.00 до 16.00. Место проведения: ул. Говорова, 76/1, 5-этажный жилой дом, вход отдельный со стороны 1-го подъезда.

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