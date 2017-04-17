В среду в Томске отметят День подснежника

17 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: АНО "Партнеры по радости"

В среду, 19 апреля, в День подснежника томичам будут дарить бумажные цветы, сообщают организаторы акции АНО «Партнеры по радости».

Подобная акция в Томске пройдет уже в четвертый раз. На пл. Новособорной волонтеры будут раздавать прохожим бумажные подснежники, символизирующие начало весны, победу тепла над холодом. Для «Партнеров по радости» это — символ поддержки детей, находящихся на лечении в детских больницах г. Томска и детей с особенностями развития.

«Дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, — не просто цветы жизни, а настоящие подснежники, к которым нужно относиться бережно и внимательно, как к „краснокнижным“ цветам», — пояснила руководитель социальных проектов АНО «Партнеры по радости» Мария Нисова.

Напомним, что АНО «Партнеры по радости» - это волонтерская некоммерческая организация, которая помогает детям, находящимся на лечении. Больничные клоуны продвигают игровой метод реабилитации, даря ребятишкам веселое настроение и поднимая общественно важные проблемы. С 2011 года данным проектом было реализовано около сотни мероприятий и социальных акций на территории Томска и Сибири.

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