В Томске сносят аварийные здания на территории бывшего училища связи на Никитина (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 17 апреля 2017 // Фото: Владимир Дударев

В Томске полным ходом идут работы по сносу зданий на территории бывшего училища связи, расположенных по ул.Никитина, 8.

Часть из восьми располагавшихся здесь зданий уже полностью разрушена, некоторые частично.

Предполагается, что на территории бывшего училища будет построена школа для одаренных детей.

Напомним, в феврале 2016 года в одном из корпусов Томского военно-медицинского института на ул. Никитина произошел пожар, в результате которого сгорела и обрушилась крыша здания, частично обрушились межэтажные перекрытия, выгорели стены внутри помещения.

Томское училище связи было создано в августе 1965 года на базе действовавшего в Томске ракетного училища (ранее Томское артиллерийское училище). Готовили в нём не только связистов, но и офицеров для ракетных войск. Закрыто училище было 31 марта 1999 года в результате общего сокращения военных учебных заведений в стране.

Последним поводом для закрытия стала трагедия, произошедшая в 5:50 утра 17 июля 1997 года, когда в результате обрушения перекрытий одного из зданий погибло 12 курсантов, 54 получили ранения. В результате проведённого расследования выяснилось, что обрушение произошло из-за строительного брака, допущенного при строительстве здания в 1952—1953 годах. Впоследствии аварийное здание было демонтировано. На месте трагедии сейчас установлен памятник погибшим курсантам (ул. Никитина). Позже территорию училища связи передали ТВМИ.

Также часть в рамках проекта Аллея Гоголя часть забора училища была украшена изображениями вороны и лисицы из басни Крылова, гоголевским Пацюком, Вием с его свитой.

Фото: Владимир Дударев

Тэги/темы: