Томичи перевели на поддержку ветеранов ВОВ более 1,8 млн рублей

18 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В нынешнем году на городской счет "Победа" предприятия, организации и рядовые томичи направили 1 млн 859 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

В минувшем месяце свой вклад в поддержку ветеранов и тружеников тыла сделали преподаватели вузов, сотрудники библиотек, детских садов и школ, а также крупные градообразующие предприятия и организации. Только в марте на городской счет «Победа» поступило 1 млн 342 тыс. рублей.

Наиболее существенный вклад в прошлом месяце сделало ОАО «Востокгазпром», перечислив на счет «Победа» 300 тыс. рублей, по 100 тысяч в поддержку ветеранов направили «Томская нефть», «Томские мельницы» и ТДСК.

Каждый, кто считает своим долгом поддержать ветеранов, может внести свой личный вклад. Реквизиты для перечисления средств на счет «Победа»:

ИНН 7017230580

КПП 701701001

УФК по Томской области (Управление социальной политики администрации Города Томска ЛС 04653005520)

ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г.ТОМСК

БИК 046902001

р/с 401 018 1 090 000 0 010 007

Для юридических лиц дополнительно заполнение поля «104» следующими реквизитами: 921 207 04 05 004 0 000 180

ОКТМО 69701000

Назначение платежа: КД 921 207 04 05 004 0 000 180, добровольное перечисление (пожертвование) на специальный счет «Победа».

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