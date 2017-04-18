Томичи перевели на поддержку ветеранов ВОВ более 1,8 млн рублей
В нынешнем году на городской счет "Победа" предприятия, организации и рядовые томичи направили 1 млн 859 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
В минувшем месяце свой вклад в поддержку ветеранов и тружеников тыла сделали преподаватели вузов, сотрудники библиотек, детских садов и школ, а также крупные градообразующие предприятия и организации. Только в марте на городской счет «Победа» поступило 1 млн 342 тыс. рублей.
Наиболее существенный вклад в прошлом месяце сделало ОАО «Востокгазпром», перечислив на счет «Победа» 300 тыс. рублей, по 100 тысяч в поддержку ветеранов направили «Томская нефть», «Томские мельницы» и ТДСК.
Каждый, кто считает своим долгом поддержать ветеранов, может внести свой личный вклад. Реквизиты для перечисления средств на счет «Победа»:
ИНН 7017230580
КПП 701701001
УФК по Томской области (Управление социальной политики администрации Города Томска ЛС 04653005520)
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г.ТОМСК
БИК 046902001
р/с 401 018 1 090 000 0 010 007
Для юридических лиц дополнительно заполнение поля «104» следующими реквизитами: 921 207 04 05 004 0 000 180
ОКТМО 69701000
Назначение платежа: КД 921 207 04 05 004 0 000 180, добровольное перечисление (пожертвование) на специальный счет «Победа».