Уровень воды в Томи повысился

18 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

За прошедшие сутки уровень воды в Томи в черте Томска повысился на 52 см в районе Лагерного сада, и на 35 см в районе Речвокзала, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так, в Лагерном саду уровень воды в Томи составляет 447 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала - 429 см при опасной отметке 780 см.

В сообщении также отмечается, что осложнения обстановки, достижения опасных отметок и подтопления населенных пунктов не прогнозируется. Спасатели находятся в повышенной готовности.

В свою очередь в пресс-службе мэрии отмечают, что в Томске продолжаются работы по откачке воды с подтопленных участков. Накануне водооткачивающая техника работала на участках улиц 4-й Усть-Киргизки, Грибоедова, Вокзальной, Парковой, в пер. Шегарском и в подземном переходе по ул. 79-й Гв. Дивизии. Всего было откачано 35 куб. м воды. Уровень воды вблизи домов по указанным улицам находятся на контроле районной администрации.

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