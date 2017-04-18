В Томске не работает светофор на пересечении пр.Фрунзе и ул.Красноармейской

18 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня утром, 18 апреля, поступило сообщение об отключении светофорных объектов на пересечении пр.Фрунзе и ул.Красноармейской.

"На место выехали специалисты, проводятся работы", - рассказали в диспетчерской СМЭУ.

Также собеседница уточнила, что время, которое уйдет на завершение ремонтных работ, а также причины отключения светофоров неизвестны.

Фото: Томский Обзор

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