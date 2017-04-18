Онлайн-школа «Стрелки» Vector научит создавать культурные центры

18 апреля 2017 / Партнерский материал

Онлайн-школа городских предпринимателей Vector Института «Стрелка» запустила новую образовательную программу. Курс «Как открыть культурный центр» рассказывает, как организованы и чем живут арт-платформы в городах России и что нужно делать, чтобы открыть свое творческое пространство.

Курс одинаково полезен работнику креативного пространства, организатору массовых мероприятий, представителю НКО или творческому предпринимателю. Каждый из семи уроков посвящен конкретной теме — от исследования в городе и определения формата проекта до выбора помещения и наполнения программной сетки. Курс помогает разобраться, как эффективно работать с финансами, привлекать партнеров и спонсоров и настроить каналы продвижения своего культурного центра.

Понятный язык, практические задания, эксперименты и более двадцати актуальных примеров создания успешных креативных пространств — это то, что помогает взглянуть на предпринимательство в сфере культуры изнутри, проанализировать наработки и вовремя нейтрализовать слабые места своего проекта.

Главными героями и соавторами курса выступили Юлия Кривцова и Сергей Кремнев, кураторы культурного центра TEXTIL и регионального агентства творческих инициатив LIFT-проект из Ярославля, а также Юлия Терехова и Максим Музалевский, создатели музея «Дом со львом» и культурного центра «Новый дом» из Саратовской области.

Пробный урок уже доступен на сайте проекта. Получить доступ ко всем урокам можно, оплатив подписку за 2 999 рублей. Финальное задание курса — презентация своего арт-проекта. При выполнении всех заданий курса участники получат официальный сертификат онлайн-школы.

Vector — это онлайн-школа городских предпринимателей Института «Стрелка» для тех, кто хочет изучать свой город, находить идеи для новых проектов и создавать их. В школе учат предпринимательскому образу мышления. Курсы Vector помогают находить новые ниши в городе, понимать потребности людей, превращать проблемы в решения и создавать успешные городские проекты — коммерческие и социальные, долгосрочные и краткосрочные, масштабные и небольшие.

В данный момент на Vector’е доступно восемь курсов: «Как создать успешное общественное пространство», «Как создать спортивный проект», «Экскурсии как бизнес», «Финансовая грамотность для предпринимателей», «Как создать мобильное приложение», «Как открыть хостел», «Как создать новый городской стартап», «Как исследовать город креативными способами».

Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» — международный образовательный проект, созданный в 2009 году. Институт предлагает исследовательскую программу по урбанистике и городскому развитию для студентов со всего мира, занимается консалтингом, издает книги по архитектуре и дизайну и каждый год организует открытую для всех желающих летнюю программу.

«Стрелка» входит в список ста лучших архитектурных школ мира по версии журнала Domus, а также является обладателем специального упоминания российского павильона Венецианской архитектурной биеннале 2014 года. Председатель попечительского совета Института — Александр Мамут.

Тэги/темы: