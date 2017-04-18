Совет Думы посетил музей Томской Епархии

18 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ЗДТО

Депутаты региональной Думы посетили музей томской Епархии в Богоявленском кафедральном соборе, сообщает пресс-служба ЗД ТО. Это один из самых молодых церковных музеев за Уралом - он открылся всего несколько лет назад.

Экскурсию для гостей провел Митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Владыка рассказал депутатам о самых ценных экспонатах музея: раритетных монетах времен начала нашей эры, древних рукописных и печатных книгах, среди которых есть книга царицы Софьи, а также о коллекции уникальных икон.

Спикер областного парламента Оксана Козловская поздравила Митрополита Томского и Асиновского Ростислава с праздником Пасхи и вручила ему в дар книги для библиотеки и копию иконы, привезенную из Храма-на-Крови́ в Екатеринбурге.

Также спикер пригласила Митрополита принять участие в одном из собраний Думы в рамках нового видиа работы - Информационного часа:

- Сегодня на Совете Думы мы обсуждали этот вопрос и приглашаем Вас выступить на собрании в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений, которые традиционно проходят в Томске в конце мая, - добавила Оксана Козловская.

Тэги/темы: