Томичам расскажут, как создать оазис в Сибири

18 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сибирский ботанический сад подготовил масштабную экспозицию для XXII-й Межрегиональной универсальной выставки, которая пройдет в Томске в здании по пр.Ленина, 111 19-21 апреля, сообщает пресс-служба ТГУ.

"Мы хотим показать, насколько широк ассортимент, который могут использовать жители нашего региона. На приусадебных участках встречаются 50-60 видов привычных всем деревьев и кустарников, но климатические условия Томской области позволяют выращивать гораздо больше! Нужно просто этому научиться", – говорит зав. лабораторией цветоводства СибБС ТГУ Татьяна Беляева.

По ее словам, есть множество непривычных для населения культур, способных успешно зимовать в условиях Сибири. Например, миндаль низкий (бобовник) – очень эффектный кустарник, который еще до распускания листьев покрывается розовыми цветами. За это его называют «сибирской сакурой».

В выставочном каталоге Сибирского ботанического сада немало «гостей» из разных концов света. Среди них лещина американская, орех маньчжурский, канадская гордовина, магония падуболистная, ясень пенсильванский, ирга канадская и другие. Все они могут с успехом выращиваться в условиях Сибири. Более того, многие из этих деревьев и кустарников газоустойчивы, поэтому ботаники рекомендуют применять их в озеленении городов и готовы при необходимости обеспечить муниципалитет посадочным материалом.

Лаборатория цветоводства СибБС ТГУ презентует на выставке наборы для создания цветников и цветочных композиций и наборы для комнатного и балконного озеленения.

"Композиции составлены из растений, подобранных по цветовой гамме, высоте, требованиям к свету и влаге. В настоящий момент для заказа доступны семь наборов: «Ромбы», «Бордюр», «Круг» и другие. Даже начинающий любитель-садовод может организовать у себя красивую клумбу, поскольку в комплект вместе с посадочным материалом входят схема посадки, инструкция по выращиванию и уходу", – рассказывает инженер-исследователь лаборатории цветоводства Алина Бутенкова.

Помимо этого ученые представят на выставке «огород на подоконнике», составленный из разных пряно-ароматических трав, наборы для окон с ориентацией на каждую из сторон света, микрозелень и многое другое. Лаборатория редких растений СибБС подготовила ассортимент видов природной флоры Сибири для создания каменистых садов.

Сотрудники Ботсада также будут давать консультации по выращиванию и уходу за растениями: в первый день на вопросы посетителей ответит специалист по цветоводству, во второй – по древесным растениям. Помимо этого 19 апреля в 15.00 пройдет мастер-класс по флористике, в котором смогут поучаствовать все желающие.

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