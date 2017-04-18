СибГМУ получил статус опорного университета

Томский Обзор / Фото: 18 апреля 2017 // Фото: Википедия

Сибирский государственный медуниверситет получил статус опорного российского вуза, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Экспертный совет Министерства образования и науки определил 22 опорных российских вуза. СибГМУ вошел в первую группу университетов-победителей. На реализацию пятилетней программы развития министерство будет в течение трех лет выделять дополнительные средства федерального бюджета.

Сибирский государственный медицинский университет основан в 1888 году как медицинский факультет Императорского Томского университета, сегодня входит в тройку лучших медицинских вузов России (согласно Национальному рейтингу университетов) и является абсолютным лидером по количеству бюджетных мест среди медицинских вузов за Уралом.

СибГМУ — крупный научно-образовательный и клинический комплекс, включающий в себя 7 факультетов, где обучаются более 5 700 студентов из 60 регионов России и 24 зарубежных стран. СибГМУ — координатор научно-образовательного медицинского кластера СФО «Сибирский» (приказ Минздрава РФ от 26 ноября 2015 года № 844). В 2012 году СибГМУ стал одним из разработчиков и участником программы развития инновационного территориального кластера Томской области «Фармацевтика, медицинская техника, информационные технологии» (сегодняшнее название SMART Technologies Tomsk).

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