Новосибирские спасатели выехали в Колпашевский и Молчановский районы на борьбу с паводком

18 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Сегодня, 18 апреля, группировка военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России отправилась в Колпашевский и Молчановский районы на борьбу с паводком, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

40 новосибирских спасателей на спецтехнике выдвинулись для оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой ситуации, а также оказании всей необходимой помощи населению, проведении профилактической работы. 20 спасателей остаются для прикрытия областного центра.

По состоянию на утро 18 апреля вскрытие реки Обь проходит на двух участках. На первом участке голова ледохода достигла населенный пункт Трубачево Шегарского района, продвинувшись за сутки на 53 километра. На втором участке кромка ледостава находится у села Молчаново Молчановского района, продвинувшись за сутки на 39 километров.

Осложнения обстановки, достижения опасных отметок уровней воды и подтопления населенных пунктов не прогнозируется.

Напомним, отряд военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России из 60 человек прибыл в Томскую область 10 апреля. Группировка оснащена всем необходимым спасательным и инженерным оборудованием, средствами связи, четырьмя моторными лодками, беспилотным летательным аппаратом.

Тэги/темы: