Томские полицейские задержали наркоторговцев (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 18 апреля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД совместно со следователями при поддержке ОМОНа задержали томичек, подозреваемых в продаже наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативная разработка подозреваемых велась в течение нескольких месяцев. В результате полицейские смогли раскрыть разработанную схему сбыта и задокументировать противоправную деятельность подозреваемых.

При обыске в квартире подозреваемых полицейские нашли и изъяли более 44 граммов героина. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Теперь женщинам грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания

Видео: УМВД России по Томской области

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