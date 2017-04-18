Томские полицейские задержали наркоторговцев (ВИДЕО)
В Томске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД совместно со следователями при поддержке ОМОНа задержали томичек, подозреваемых в продаже наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Оперативная разработка подозреваемых велась в течение нескольких месяцев. В результате полицейские смогли раскрыть разработанную схему сбыта и задокументировать противоправную деятельность подозреваемых.
При обыске в квартире подозреваемых полицейские нашли и изъяли более 44 граммов героина. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Теперь женщинам грозит до пятнадцати лет тюрьмы.
В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания
Видео: УМВД России по Томской области