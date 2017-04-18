На днях в Томской области ожидается перелив дороги Иштан - Никольское

18 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томскгеомониторинг

В Кривошеинском районе возможен перелив автодороги Иштан – Никольское, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в период с 19 по 21 апреля на Оби продолжится подъем уровня воды у села Никольское. Вследствие этого ожидается достижение опасной отметки и перелив автодороги Иштан – Никольское – Красный Яр.

В связи с получением данного прогноза органам местного самоуправления рекомендовано каждые 4 часа контролировать уровни воды в Оби, а в случае перелива дороги ограничить движение транспортных средств. На особом контроле – проведение мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения.

Всем, кто планирует в эти дни поездку в Никольское (или из села), следует учесть предупреждение синоптиков и, по возможности, воздержаться от поездки без острой на то необходимости.

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