В этом году в Томске отремонтируют 30 километров дорог

19 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В 2017 году в Томске будет отремонтировано 30 километров дорог. В общей сложности на эти цели будет направлено более 600 млн рублей, в том числе 220 млн рублей составят средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт продолжится на Комсомольском проспекте (участок от ул. Сибирской до пр. Кирова). Также будет выполнен комплексный ремонт на проспекте Кирова, улицах Учебной, Карташова, Энергетической, Ракетной, Стародеповской, 1-ой Новодеповской, Р. Люксембург, Дзержинского, Б.Хмельницкого, Киевской, Чекистском тракте, Мостовой и переулке Ботаническом. Кроме того, будут отремонтированы подходы и подъезды к Коммунальному мосту.

«С учетом увеличения финансирования дорожного ремонта мы сможем отремонтировать более 30 км дорог и тротуаров. Это в 2 раза больше чем в 2016 году, - подчеркнул Иван Кляйн».

Он также напомнил, что за последние три года в Томске были отремонтированы основные городские магистрали – проспекты Ленина, Фрунзе, Комсомольский, улицы Красноармейская, Яковлева, Гагарина, Елизаровых, Витимская, Мюнниха, переулки Карповский и Плеханова, ул. Дзержинского и многие другие объекты улично-дорожной сети. Только за прошлый год было заасфальтировано более 321 тыс. кв. метров улиц и тротуаров. А за последние три года этот показатель превысил 1 миллион кв. метров.

При этом муниципалитет ужесточил контроль за работой подрядчиков, увеличил гарантийные сроки ремонта. С 2016 года в Томске при ремонте дорог начали применять щебеночно-мастичный асфальтобетон и «плавающие» люки.

При проведении комплексного ремонта, конструктивные решения теперь принимаются, исходя из результатов инструментального обследования.

Большая работа проведена по освещению пешеходных переходов, установке светофорных объектов, профилактике дорожно-транспортных происшествий.

«В результате мы добились существенного снижения такого важного показателя, как смертность в результате ДТП. В 2011 году на дорогах Томска погибло 68 человек. В 2014 году этот показатель снизился до 40, а в 2016-м году – до 23 случаев. И я считаю, что это серьезное достижение. Хотя, конечно, нужно продолжать весь комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности водителей и пешеходов», - подытожил Иван Кляйн.

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