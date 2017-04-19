В Томской области сгорел 100-летний католический костел

Томский Обзор / Фото: 19 апреля 2017 // Фото: Gulagmuseum.org

Минувшей ночью, 19 апреля, в католическом костеле Св. Антония Падуанского в селе Белосток произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в бревенчатом здании поступило в 4.16. Пожар удалось ликвидировать лишь к 6.55.В результате в здании сгорела обрешетка крыши, внутри сгорели стены. Общая площадь пожара составила 300 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.

Костел в селе Белосток был построен в 1908-1910 по решению польской католической общины села. Освящен в 1910 году Иосифом Демикисом, настоятелем Томского храма и деканом Томского католического деканата. Входил в Маличевско-Белостокский приход, обслуживал Ново-Александровскую волость Томского уезда. Летом 1938 костел разграбили. Официально закрыли в 1940 году. В годы войны использовался под зернохранилище, затем переоборудован в сельский клуб. В 1990 году был передан вновь созданной католической общине. После окончания реконструкции вновь освящен - 13 июня 1998 года, в день Св. Антония Падуанского, главой Апостольской администратуры Азиатской части России епископом Иосифом Вертом.

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