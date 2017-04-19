В Томской области Обь перелила дорогу Иштан-Никольское

19 апреля 2017 / Томский Обзор

В результате повышения уровня воды в Оби в Томской области произошел перелив участка дороги Иштан - Никольское, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Перелив произошел между 19 и 20 км дороги, его глубина составляет 45-50 см. Отмечается, что в этом месте дорога остается в проезжем состоянии для грузового транспорта. Гражданам в данный период следует воздержаться от поездки в Никольское (или из села).

Также в пресс-службе отмечают, что вскрытие Оби проходит на двух участках. На первом участке голова ледохода находится у населенного пункта Трубачево Шегарского района (за сутки без изменений). На втором участке кромка ледостава находится у села Игреково Молчановского района, продвинувшись за сутки на 20 километров. От н.п. Могочино Молчановского района до н.п. Коломино Чаинского района льда нет.

Уровень воды в Томи за сутки в районе Лагерного сада повысился на 33 см и составляет 480 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала повысился на 42 см и составляет 471 см при опасной отметке 780 см.

Осложнения обстановки, достижения опасных отметок и подтопления населенных пунктов не прогнозируется. Спасатели продолжают находиться в повышенной готовности.

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