В Томском районе «черные лесорубы» срубили 75-летние сосны

Томский Обзор / Фото: 19 апреля 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

В Томской области возбудили уголовное дело по факту рубки 75-летний сосен в Тимирязевском лесничестве, сообщается на сайте облапрокуратуры.

Факт рубки был выявлен в ходе прокурорской проверки, проведённой совместно с Департаментом лесного хозяйства Томской области и Тимирязевским лесничеством. В ходе проверки выяснилось, что неизвестные срубили 22 сосны, средний возраст которых составляет 75 лет общим объемом 17,12 куб.метров. Таким образом злоумышленники причинили ущерб в 168 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в отдел МВД России по Томскому району для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По материалам проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере).

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