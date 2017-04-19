Томск начали украшать к 9 мая (ФОТО)

19 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено пресс-службой мэрии

Томск украшаю к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Около 30 конструкций различных форматов уже оформлены, сообщает пресс-службе мэрии.

Накануне празднования 72-ой годовщины в Великой Отечественной войне городской комитет по дизайну и рекламе приступил к оформлению действующих рекламных конструкций праздничными плакатами «Песни Победы». Вместо рекламы здесь появились плакаты, выполненные согласно концепции, утвержденной мэром Томска Иваном Кляйном. Также празднично оформлена арка здания мэрии.

Всего будет использовано 106 рекламных конструкций, 70 из которых – в центральной части города. В их числе: 55 щитов 3х6 метров, 32 пилона сити-формата, также будут задействованы 4 диджитал-борда, где будут транслироваться анимированные ролики.

В этом году впервые будут смонтированы большие щиты формата 5х15 метров на Пушкинской развязке и по ул.Балтийской (напротив Тойта-центра), которые будут оформлены согласно утвержденной концепции «Песни Победы».

Мэр Томска Иван Кляйн поставил задачу в срок до 30 апреля завершить монтаж рекламных конструкций с праздничной символикой.

Фото: предоставлены пресс-службой мэрии

Тэги/темы: