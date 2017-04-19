У жителя Томской области изъяли более килограмма марихуаны

Томский Обзор / Фото: 19 апреля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские изъяли более килограмма марихуаны у жителя Шегарского района, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Запрещенные вещества нашли у ранее судимого 23-летнего жителя села Татьяновка. Марихуану он собрал и хранил для личного потребления. Дома у задержанного нашли 1 килограмм 176 граммов запрещенных веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Теперь молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы.

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