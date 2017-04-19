Экс-глава департамента соцзащиты Томской области получила условный срок за газификацию своего дома за счет бюджета

Томский Обзор / Фото: 19 апреля 2017 // Фото: Pixabay.com

Советский районный суд Томска признал виновной бывшую начальницу областного департамента соцзащиты в хищении бюджетных средств и приговорил ее к условному лишению свободы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Женщина газифицировала свое жилье в 2011 году, после чего дала подчиненным указание о выплате ей матпомощи на частичное возмещение понесенных затрат, хотя эту выплату она могла получить только в следующем году и после согласования с региональной администрацией. Таким образом, чиновница присвоила порядка 87 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения).

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также обязал ее вернуть департаменту соцзащиты незакнно присвоенные средства.

Согласно данным обладминистрации, в 2011 году департамент соцзащиты возглавляла Ирина Трифонова. В сентябре 2015 года она оставила пост по собственному желанию.

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