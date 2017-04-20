РОСНАНО поможет с инновационной реконструкцией очистных сооружений в Асино

20 апреля 2017 / РОСНАНО / Фото: Павел Стефанский, РИА Томск

Соответствующее соглашение будет подписано между администрацией Томской области и Фондом инфраструктурных и образовательных программ, который входит в группу РОСНАНО. О технологиях и продукции, которые могут быть использованы для модернизации очистных, представители фонда рассказали накануне на открытии межрегиональных универсальных выставок-конгрессов «Архитектура. Градостроительство. Транспорт и дорожное хозяйство. Экология. Системы жизнеобеспечения региона и города» и «Предпринимательство-2017».

Стенд РОСНАНО представлял собой экспозиции компаний, которые предлагают свою продукцию для строительства и ЖКХ. Среди них, например, углеродные композитные ленты – тонкий и легкий, но высокопрочный материал, который с успехом заменяет громоздкие тяжелые металлические конструкции; защитная нанопленка для различных поверхностей; трубы из композитного стеклопластика; нанотехнологические системы утепления и так далее.

С применением нанотехнологий и при участии Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) в Томской области уже реализуется один проект. Это капитальный ремонт многоквартирного дома. Аналогичный эксперимент завершился в Калужской области, и жители многоквартирника отметили, что энергопотребление в нем снизилось на 30 %.

На очереди в Томской области – капитальный ремонт и реконструкция очистных сооружений в Асино. Наш регион первым в России решил запустить такой пилотный проект.

«Объектом для его реализации стали именно очистные сооружения в Асино, потому что они были построены еще в 1972 году. Развитие лесопромышленного парка в Асиновском районе и развитие самого 25-тысячного города требуют их реконструкции этой канализационно-очистной станции. Мы должны предусмотреть возможность ее использования еще как минимум на 40 лет. После Асино данный проект будет продолжен на других объектах ЖКХ, которые у нас имеются. В Томской области 59 таких объектов, срок службы которых превышает 30 лет и которые нуждаются в ремонте и реконструкции», – пояснил начальник областного департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Юрий Баев.

ФИОП готов предоставить Томской области набор предложений по использованию инновационных решений, которые потом будут использованы при разработке проектно-сметной документации.

«Все материалы, которые будут предложены в проекте реконструкции асиновских очистных сооружений, уже применены на тех или иных объектах и имеют разрешительную документацию: они обеспечены сертификатами и соответствуют стандартам – как российским, так и ЕАЭС. Некоторые из этих технологий в настоящий момент занесены в «Белую книгу по нанотехнологиям», которая издана в РФ», – рассказал замдиректора департамента программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ Максим Невесенко.

Помогая региональным и муниципальным властям, ФИОП одновременно решает еще одну задачу. Он выступает посредником между малым и средним бизнесом и крупными заказчиками. Самостоятельно получить подряды такого масштаба небольшие компании вряд ли смогут. По оценке заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, от реализации подобных проектов выиграют и бизнес, и муниципалитет, и областная власть, которая выступает гарантом их осуществления.

ПСД для реконструкции асиновских очистных будет разрабатываться в течение года. Непосредственно реконструкция, по оценкам экспертов, займет четыре-пять лет, а ее стоимость составит 500 миллионов рублей. Успешный опыт, полученный при реконструкции очистных сооружений, будет тиражирован на территории Российской Федерации.

Фото: Павел Стефанский, РИА Томск

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