Сегодня в Томске вновь открывается выставка «Книга художника»

20 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Сегодня, 20 апреля, в Томске в Сибирском филиале государственного Центра современного искусства (пер.Нахановича, 3а) вновь откроется выставка «Мотивы: книга художника о месте и памяти», сообщают организаторы.

Выставка объединяет двенадцать проектов в жанре «книга художника», посвящённых месту и памяти. Поводом для авторских книг (и медиа-приложений к ним) становится местная традиция: тунгусские сказания о «звере-мамонте», деревянные русалки с резных домовых досок, фотопортреты поволжских ярмарочных шансонеток, фахверковый узор старонемецких городов, «самоедская деревня» с фотофиксаций промышленно-художественной выставки конца XIX века или кинохроника термоядерного взрыва на фоне отпечатков деисусного чина иконостаса собора, ставшего военным полигоном.

«Книга художника способна соединять различные медиумы (текст, изображение, конструкция), а также включать в себя (в виде файлов на медиа-носителях) видео, звук, анимацию. Такая «синтетическая книга» становится арт-контейнером для сложного высказывания, разворачиваясь в экспозиции как медиа-инсталляция», - сообщают организаторы..

Выставка будет работать по 3 мая с 10.30 до 18.30 в будние дни, в выходные - по договоренности (договариваться по тел. 8 909 549 19 01).

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