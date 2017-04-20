Honda и Audi столкнулись на кольце у пл.Южной в Томске, пострадал водитель

Томский Обзор / Фото: 20 апреля 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера утром, 19 апреля, в Томске столкнулись Honda CR-V и Audi A4. В результате ДТП травмирован один человек, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 10.15 на ул.Нахимова, 46 на перекрестке с круговым движением. По предварительным данным, 42-летняя женщина-водитель Honda не выполнила требование дорожного знака «Уступите дорогу».

В результате происшествия травмирован 30-летний водитель автомобиля Audi.

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