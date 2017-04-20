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Глава Томской области предлагает увеличивать зарплаты жителей региона за счет развития реального сектора экономики

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Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин намерен и дальше повышать зарплаты в регионе, так как не все жители получают достойные средства за свой труд, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

"В некоторых отраслях экономики, которые мы сегодня возрождаем после четвертьвекового упадка, да и кое-где в бюджетной сфере зарплата сегодня все еще мала. И мы будем ее увеличивать. Потенциал для этого я вижу в реальном секторе экономики, за счёт которого растут доходы бюджета", - сказал Сергей Жвачкин, выступая с отчетом перед парламентом региона.

По его данным, за этот срок власти региона на 40% повысили расходы на зарплату бюджетникам, увеличив ее почти вдвое - до 35 тыс. руб.

"Зарплата школьных учителей в 2016 году составила 33,8 тыс. руб., педагогов детских садов - 28,4 тыс. руб., врачей - 48,5 тыс. руб. А средняя зарплата профессорско-преподавательского состава, учёных томских университетов и академических институтов в прошлом году превысила 60 тыс. руб.", - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Он добавил, что в целом по размеру средней заработной платы Томская область уверенно занимает второе место в Сибири, уступая лишь Красноярскому краю.

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