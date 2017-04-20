В Томской области установили рекорд по надоям и производству мяса

Томский Обзор / Фото: 20 апреля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 20 апреля, врио губернатора Сергей Жвачкин в отчете перед депутатами Законодательной Думы Томской области рассказал о пятилетнем развитии сельского хозяйства.

«Пять лет назад я сказал, что сельское хозяйство — это такая же отрасль экономики, как и все остальные. Помню, что это заявление вызвало недоумение многих, в том числе и сидящих в этом зале. Считаю, мы разработали новую понятную и прозрачную систему государственной поддержки АПК. Приступили к техническому перевооружению отрасли. Начали вводить в оборот заброшенные сельскохозяйственные земли, строить и реконструировать животноводческие комплексы. Начали развивать перерабатывающие производства, одновременно распутывая их взаимоотношения с торговыми сетями», — цитирует Сергея Жвачкина пресс-служба обладминистрации.

За пятилетку аграрии области ввели в оборот 45 тысяч гектаров залежных земель. Хозяйства приобрели более 4 200 голов крупного рогатого скота, в том числе почти 2,5 тысячи племенного, повышенной продуктивности. Урожайность зерновых выросла с 13,6 центнера с гектара до 16. Животноводы получили наивысший за 10 лет результат по производству мяса в живом весе — 128 тысяч тонн. Областные гранты на развитие получили почти сто начинающих фермеров, 31 семейная животноводческая ферма, семь сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В регионе построена первая за 20 лет молочная ферма, и вскоре установлен новый исторический рекорд по надоям молока — 5 423 килограмма в год.

За пятилетку в АПК реализовано 25 крупных инвестиционных проектов. 20 проектов с объемом инвестиций в 11 миллиардов рублей аграрии реализуют сейчас.

«Главный итог этой важнейшей отрасли, которая объединяет больше 200 тысяч жителей нашей области, в том, что мы перестали относиться к агропромышленному комплексу как к черной дыре, которая поглощает бюджетные миллиарды», — подчеркнул на думском отчете врио губернатора Сергей Жвачкин.

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