«Ростелеком» завершил прием заявок на конкурс журналистов «Технологии для жизни — больше возможностей»

20 апреля 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Завершился прием работ на VI международный конкурс для региональных журналистов «Технологии для жизни – больше возможностей», посвященный современным телекоммуникационным и инновационным технологиям.

Всего на конкурс заявлено 1207 статей и сюжетов из них сибирских 108. Томские журналисты подали 12 материалов.

До 15 мая региональной конкурсной комиссии предстоит выбрать из 67 участников лидеров в четырех номинациях: печатная пресса, радио и телевидение, интернет – СМИ, социальные медиа. Победители получат ценные призы и выйдут в финал, итоги которого будут подведены в Москве 7-9 июня.

Главным призом для победителей в основных номинациях федерального этапа станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в Токио в октябре 2017 года.

Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса - японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций.

В состав жюри проекта вошли эксперты из IТ и телеком отрасли России, Японии и Армении. Партнером VI конкурса выступила АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте по ссылке.

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