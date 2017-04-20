В Томской области появится департамент антикоррупционной работы

20 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 20 апреля, врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин, выступая в Законодательной Думе региона с отчетом о работе исполнительной власти, рассказал о результатах принятых мер по борьбе с преступностью и сообщил о своем решении создать новое антикоррупционное подразделение в структуре администрации региона.

Как передает пресс-служба обладминистрации, областная власть тесно работает с правоохранительными органами и общественностью в вопросах профилактики и борьбы с коррупцией. И последний социологический опрос, который провели эксперты кафедры социологии Томского госуниверситета, показал, что наименее коррумпированной сферой жители нашего региона считают органы власти.

«Но это не повод ослаблять контроль. И я принял решение, которое озвучиваю впервые сегодня, — на базе контрольно-ревизионного управления создать департамент антикоррупционной работы. Начальником департамента в статусе заместителя губернатора будет Александр Васильевич Шестаков, который в особых представлениях не нуждается. Задача этого департамента — профилактика коррупции на всех уровнях власти», — сказал врио губернатора депутатам.

Как отметил глава региона, на мероприятия, связанные с повышением общественной безопасности, за прошедшую пятилетку из бюджета направлено 360 миллионов рублей. В рамках программы «Безопасный город» заработала система экстренного оповещения, мониторинга окружающей среды и гидрологической обстановки, комплекс видеофиксации правонарушений и преступлений. Это 103 камеры, 6 стационарных и 21 передвижной комплекс видео- и фотофиксации. Численность дружинников в 2016 году впервые превысила тысячу человек.

«Эти и другие меры позволили в прошлом году снизить количество преступлений более чем на 11 %. На 12,5 % меньше стало тяжких и особо тяжких преступлений. На 15 % — совершенных подростками. На 13 % стали безопаснее наши улицы и на 14 % — другие общественные места. Наш регион — один из самых многонациональных в России, у нас живут представители более 140 народов. Одних только иностранных студентов у нас более 10 тысяч. И мы много внимания уделяем профилактике экстремизма, развитию межнационального мира и согласия», — сказал на думском отчете Сергей Жвачкин.

Тэги/темы: