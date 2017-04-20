Глава Томской области обещает наверстать сроки строительства объектов проекта «Томские набережные»

20 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Любовь Борисова

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин призвал прекратить политические спекуляции по поводу затянувшихся работ по проекту «Томские набережные», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В настоящее время по проекту в центре Томска завершается ремонт подпорной стенки на Почтамтском взвозе, а также продолжается реконструкция набережной реки Ушайки. Работы проводятся на спонсорские средства «Газпрома».

«Мне не раз приходилось слышать упреки в свой адрес в затянувшемся ремонте. И сейчас я прошу прекратить политические спекуляции на эту тему. Даже в условиях непростой экономической ситуации мы — власть и газовики — выполняем свои обязательства и продолжаем строительные работы. Сейчас мы ускорили темп и наверстаем в этом году упущенное», — сказал Сергей Жвачкин, выступая с отчетом перед парламентом региона.

По его словам, еще одной причиной корректировки сроков выполнения работ являются различные исторические находки, которые обнаруживают в центре Томска.

«Где, куда ни копни, — натыкаешься на культурный слой, что у нас и произошло. И проводишь необходимые по закону очень длительные процедуры с участием историков, археологов, ученых», — пояснил Сергей Жвачкин.

Он также подчеркнул, что при проведении работ обновляются и переносятся коммуникации, создаются новые инженерные системы.

Как сообщалось, проект «Томские набережные» предусматривает в будущем расширение центра города на юго-восток за счет намыва правого берега реки Томь и строительства новой набережной, где разместятся деловой центр, торгово-развлекательные, спортивные объекты и кампус. Стоимость проекта составляет 83 млрд руб., реализация — до 2030 года.

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