Глава Томской области обещает наверстать сроки строительства объектов проекта «Томские набережные»
Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин призвал прекратить политические спекуляции по поводу затянувшихся работ по проекту «Томские набережные», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».
В настоящее время по проекту в центре Томска завершается ремонт подпорной стенки на Почтамтском взвозе, а также продолжается реконструкция набережной реки Ушайки. Работы проводятся на спонсорские средства «Газпрома».
«Мне не раз приходилось слышать упреки в свой адрес в затянувшемся ремонте. И сейчас я прошу прекратить политические спекуляции на эту тему. Даже в условиях непростой экономической ситуации мы — власть и газовики — выполняем свои обязательства и продолжаем строительные работы. Сейчас мы ускорили темп и наверстаем в этом году упущенное», — сказал Сергей Жвачкин, выступая с отчетом перед парламентом региона.
По его словам, еще одной причиной корректировки сроков выполнения работ являются различные исторические находки, которые обнаруживают в центре Томска.
«Где, куда ни копни, — натыкаешься на культурный слой, что у нас и произошло. И проводишь необходимые по закону очень длительные процедуры с участием историков, археологов, ученых», — пояснил Сергей Жвачкин.
Он также подчеркнул, что при проведении работ обновляются и переносятся коммуникации, создаются новые инженерные системы.
Как сообщалось, проект «Томские набережные» предусматривает в будущем расширение центра города на юго-восток за счет намыва правого берега реки Томь и строительства новой набережной, где разместятся деловой центр, торгово-развлекательные, спортивные объекты и кампус. Стоимость проекта составляет 83 млрд руб., реализация — до 2030 года.