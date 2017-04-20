Томские студенты-архитекторы представят Россию на международном конкурсе в Мадриде

Томский Обзор / Фото: 20 апреля 2017 // Фото: Tsuab.ru/

Две команды из Томска представят Россию в международном финале конкурса «Про­ек­ти­ро­ва­ние муль­ти­ком­форт­но­го дома–2017» в Мадриде. Команды Томского государственного архитектурно-строительного университета заняли первое и второе места в национальном финале конкурса, который проходил в Москве вчера, 19 апреля, сообщает пресс-служба вуза.

Из 350 участ­ни­ков кон­кур­са 2017 года в де­сят­ку на­ци­о­наль­ных фи­на­ли­стов вошли сразу три ко­ман­ды из ТГАСУ. То­ми­чи бо­ро­лись за по­бе­ду с ре­бя­та­ми из Пензы, Вол­го­гра­да, Во­ро­не­жа и Ро­сто­ва-на-До­ну. Томск представляли команды «Экс­пе­ри­мент» (ма­ги­стран­ты Юлия Пет­ро­ва, Амыр Кы­ды­ев, Ев­ге­ний Ша­ба­лин), «ArchTM» (ма­ги­стран­ты Юлия Ви­но­гра­до­ва, Алёна Ко­лес­ни­ко­ва, Денис Скрип­чен­ко), занявшие, соответственно, первое и второе места, и «SibArch» (сту­ден­ты гр. 512 Дорж Аюшин, На­та­лья На­у­мо­ва).

«Итоги были под­ве­де­ны вчера, эмо­ции нас всех пе­ре­пол­ня­ют! Се­год­ня для двух наших ко­манд ра­бо­та про­дол­жит­ся. Мы по­лу­чим от жюри ком­мен­та­рии по своим ра­бо­там и со­ве­ты по уча­стию в меж­ду­на­род­ном фи­на­ле» – по­де­лил­ся впе­чат­ле­ни­я­ми ма­ги­странт Денис Скрип­чен­ко, участ­ник ко­ман­ды «ArchTM».

Сту­ден­че­ский Меж­ду­на­род­ный кон­курс «Про­ек­ти­ро­ва­ние муль­ти­ком­форт­но­го дома» про­во­дит­ся с 2005 года в рам­ках ре­а­ли­за­ции гло­баль­ной стра­те­гии по сни­же­нию вы­бро­сов в ат­мо­сфе­ру уг­ле­кис­ло­го газа. Его ор­га­ни­за­то­ром вы­сту­па­ет меж­ду­на­род­ная ком­па­ния «Сен-Го­бен». В этом году кон­кур­сан­ты со­зда­ва­ли про­ек­ты по вос­ста­нов­ле­нию го­род­ской среды мик­ро­рай­о­на в Мад­ри­де (Ис­па­ния). Про­ект дол­жен от­ве­чать тре­бо­ва­ни­ям по за­щи­те окру­жа­ю­щей среды и гар­мо­нич­но впи­сы­вать­ся в про­стран­ство кон­крет­но­го го­ро­да.

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