Томские студенты-архитекторы представят Россию на международном конкурсе в Мадриде
Две команды из Томска представят Россию в международном финале конкурса «Проектирование мультикомфортного дома–2017» в Мадриде. Команды Томского государственного архитектурно-строительного университета заняли первое и второе места в национальном финале конкурса, который проходил в Москве вчера, 19 апреля, сообщает пресс-служба вуза.
Из 350 участников конкурса 2017 года в десятку национальных финалистов вошли сразу три команды из ТГАСУ. Томичи боролись за победу с ребятами из Пензы, Волгограда, Воронежа и Ростова-на-Дону. Томск представляли команды «Эксперимент» (магистранты Юлия Петрова, Амыр Кыдыев, Евгений Шабалин), «ArchTM» (магистранты Юлия Виноградова, Алёна Колесникова, Денис Скрипченко), занявшие, соответственно, первое и второе места, и «SibArch» (студенты гр. 512 Дорж Аюшин, Наталья Наумова).
«Итоги были подведены вчера, эмоции нас всех переполняют! Сегодня для двух наших команд работа продолжится. Мы получим от жюри комментарии по своим работам и советы по участию в международном финале» – поделился впечатлениями магистрант Денис Скрипченко, участник команды «ArchTM».
Студенческий Международный конкурс «Проектирование мультикомфортного дома» проводится с 2005 года в рамках реализации глобальной стратегии по снижению выбросов в атмосферу углекислого газа. Его организатором выступает международная компания «Сен-Гобен». В этом году конкурсанты создавали проекты по восстановлению городской среды микрорайона в Мадриде (Испания). Проект должен отвечать требованиям по защите окружающей среды и гармонично вписываться в пространство конкретного города.