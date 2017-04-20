Горнолыжный «Академпарк» появится в Томске к 2020 году — глава региона

Томский Обзор / Фото: 20 апреля 2017 // Фото: Pixabay.com

Власти Томской области подготовили необходимые документы для начала строительства круглогодичного центра спорта и семейного отдыха «Академпарк», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на врио губернатора региона Сергея Жвачкина.

«Круглогодичный центр спорта и семейного отдыха мы построим к 2020 году. Сейчас у нас готова градостроительная документация, мы провели публичные слушания, отправили на утверждение проект планировки. Также выполнили основные проектные работы по комплексу малых трамплинов и направили его на государственную экспертизу», — сказал Сергей Жвачкин, выступая перед депутатами.

Он напомнил, что в 2016 году на территории будущего «Академпарка» была введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса.

Ранее сообщалось, что власти Томской области разработали концепцию создания в областном центре спортивно-развлекательного «Академпарка» площадью 240 га, который объединит существующие и новые объекты для занятий зимними видами спорта.

Проект подразумевал восстановление томских лыжных и горнолыжных трамплинов, построенных в 1970-х годах.

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