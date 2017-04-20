Обвиняемый в коррупции экс-глава томского УБЭП в суде настаивает на своей невиновности

20 апреля 2017 / Томский Обзор

Начальник Управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УБЭП) УМВД по Томской области Константин Савченко, обвиняемый в получении взятки, заявил в суде о нестыковках в показаниях ключевого свидетеля обвинения, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь» из зала суда в четверг.

«Свидетель Андрей Кривошеин в беседе с сотрудниками ФСБ говорил, что купил автомобиль для меня в Кемерово, а потом говорил о другом городе. Также в его показаниях постоянно менялась цена автомобиля — то 2 млн рублей, то 1,8 млн рублей. Сначала он говорит, что я сообщал ему информацию о налоговых проверках и требовал с него квартиру и „Лексус“, а потом заявляет, что мы в это время не общались», — сказал Константин Савченко, выступая в суде с последним словом.

Кроме того, полицейский указал на недоработки со стороны следователей, у которых, по его мнению, была возможность удостовериться в его невиновности.

«Все обвинение строится на показаниях одного человека. Но можно же было разобраться в ситуации, истребовав необходимые документы. Я никогда не допускал покровительства Андрея Кривошеина, попустительства по службе в его интересах и представляющих его лиц, инкриминируемого мне преступления не совершал», — заявил Константин Савченко.

По данным следственного управления СКР по Томской области, начальник УБЭП УМВД по региону Константин Савченко с октября 2013 года по декабрь 2015 года получил взятку в виде имущества и услуг на 913 тыс. рублей за покровительство предпринимателю из Северска.

Взятка была получена также за обещание воздействовать на руководство налоговых органов и предоставлять информацию о ходе проведения проверок.

В отношении Константина Савченко было возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

В конце января 2016 года следственные органы по материалам проверки ФСБ задержали Константина Савченко, суд арестовал его и впоследствии несколько раз продлял срок содержания под стражей.

В ходе следствия Константин Савченко не признавал себя виновным, он был отстранен от занимаемой должности.

Дело было направлено в Томский областной суд для рассмотрения по существу. Судебное разбирательство проходит частично в закрытом режиме, это касается исследования данных, представляющих гостайну.

В августе 2016 года стало известно, что экс-глава УМВД по Томской области Игорь Митрофанов проходит свидетелем по делу Константина Савченко.

В ходе судебных прений прокуратура попросила приговорить Константина Савченко к 8 годам колонии строгого режима и штрафу более 10 млн рублей, сторона защиты потребовала оправдать своего подзащитного.

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