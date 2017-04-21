К субботникам в Томске установят более 60 дополнительных бункеров для мусора

21 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томское «Спецавтохозяйство» установит более 60 бункеров для городского субботника, сообщает пресс-служба мэрии.

В пятницу бункеры для сбора крупного мусора будут расставлены согласно заявкам от районных администраций. Это позволит завтра, 22 апреля, в короткие сроки убрать собранный участниками субботника мусор.

За минувшие сутки с улиц города муниципальное «Спецавтохозяйство» вывезло 454 тонны ТБО, 161 тонну дорожного смёта, 98 куб.метров мусора в мешках. Также очищено около 5 тысяч погонных метров прилотковой зоны проезжей части.

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