Асиновские очистные сооружения реконструируют с помощью нанотехнологий

21 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Администрация Томской области и Фонд инфраструктурных и образовательных программ заключили соглашение о реализации пилотного проекта по реконструкции Асиновских очистных сооружений с применением нанотехнологий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Проектная документация на проведение работ будет подготовлена в течение 2017 года. Реконструкция очистных сооружений, которые обслуживают 25 тысяч жителей Асино, а также ряд деревообрабатывающих и пищевых производств, станет еще одним совместным проектом фонда и областной власти.

В сообщении отмечается, что асиновские очистные сооружения действуют с 1972 года и сильно изношены: не работает половина аэротенков, в плохом состоянии трубопроводы, технологическое оборудование и электроподстанция. Подписанное соглашение предусматривает разработку проекта по их реконструкции с использованием нанотехнологических материалов. Подготовительная работа началась в октябре 2016 года, сейчас готово техническое задание и определен перечень материалов для использования в ремонте.

Участвовать в проекте планируют 11 компаний наноиндустрии. Для укрепления бетонных конструкций специалисты намерены использовать углеродные композитные ленты, долговечную арматуру — всего около 30 типов материалов (нанотехнологические гидроизоляционные материалы, композитные стеклопластиковые трубы, краски, энергоэффективное технологическое оборудование, фильтры на основе нанотехнологических мембран и др.)

В 2013 году между Фондом и Томской областью было подписано соглашение о взаимодействии в сфере стимулирования спроса на инновационную продукцию, в частности, реализован пилотный проект по ремонту пятиэтажного дома в областном центре.

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