В Томске пройдет митинг #НАДОЕЛ

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Через неделю, 29 апреля, в Томске на Новособорной площади пройдёт митинг против нового срока президента РФ Владимира Путина под лозунгом #НАДОЕЛ. Мероприятие станет частью всероссийской акции, организованной движением «Открытая Россия».

«Люди поддерживают Путина в надежде на некую обещанную стабильность, хотя при этом стабильности ни в обществе, ни в экономике, ни в политике нет. Все решения в сфере государственного управления принимаются одним человеком, в зависимость от его воли поставлена вся страна. Такая вождистская модель таит в себе много опасностей, поскольку она опирается на одного конкретного человека, которому, как любому из нас, свойственно делать ошибки, стареть, терять здоровье. Дух Конституции говорит о том, что один человек может пробыть на посту президента два срока и на основе принципа сменяемости власти обязан покинуть его», — рассказал член федерального совета и координатор «Открытой России» по Томской области Алексей Прянишников.

По словам организаторов, цель митинга заключается в том, чтобы побудить граждан, не согласных с политикой высшего руководства страны, сказать ему своё #НАДОЕЛ, обратившись с письменными обращениями к президенту, которые «Открытая Россия» обязуется собрать и подать в приёмную президента в Москве.

«В последнее время наметилась активность разного рода среди людей, в том числе и законная уличная, которая стала набирать обороты. Мы сочли нужным дать возможность народу высказаться. Нам не хочется четвертого срока Путина на посту президента. И наша задача — позволить выборам пройти честно», — отметил Алексей Прянишников.

Место и время проведения митинга было согласовано с администрацией Томска. Организаторы также планировали провести протестное шествие по проспектам Кирова и Ленина, однако его пришлось отменить.

Также аналогичные акции пройдут более чем в 30 крупнейших городах, в том числе и в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кемерове и Иркутске.

В Томске митинг пройдет с 14.00 до 17.00.

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