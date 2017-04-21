Завтра в Томске пройдет очередная бесплатная ярмарка

21 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Завтра, 22 апреля, в Тайм-кафе «Вместе» (ул.Косарева 6а) пройдет весенний фримаркет, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

Фримаркет – это бесплатная ярмарка: где каждый может принести то, чем хочет поделиться и также забрать то, что принесли другие. По правилам ярмарки каждый может принести то, чем хочет поделиться, и это могут быть не только вещи, но и свои умения, услуги, мастер-классы. Также каждый может забрать то что ему нужно, вне зависимости от того принес он взамен что-то или нет. Если же на одну вещь несколько претендентов, тогда спор решается с помощью игры в «камень, ножницы, бумага». Если такой спрос возникает на услугу, то желающие выстраиваются в очередь. Также обязательным правилом является хорошее состояние, цельность и чистота предлагаемых вещей.

На ярмарке запрещены торговля и обмен, все вещи и услуги – бесплатны. Принести на ярмарку можно:

одежду;

обувь;

аксессуары (сумки, ремни, украшения и т.п.);

игрушки; косметику (запечатанную и не просроченную);

книги (кроме книг любого религиозного содержания и низкопробной литературы);

посуду;

мелкую технику.

Не стоит приносить:

лекарства;

продукты; б/у нижнее белье, носки, колготки (кроме вещей для самых маленьких, чисто выстиранные и упакованные);

б/у предметы личной гигиены (мочалки, пинцеты, бритвы, расчески и т. п.).

Фримаркет будет работать с 12:00 до 15:00.

Тэги/темы: