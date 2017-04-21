В Томске стартовала регистрация для участия в забеге Legal Run 2017

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2017 // Фото: Александр Фефелов

Стартовала онлайн-регистрация на участие в благотворительном забеге Legal Run 2017. В этом году проект охватывает 14 городов – от Благовещенска до Лондона и соберет около 5 тысяч участников, сообщают организаторы.

В Томске благотворительный забег на дистанцию 2 и 10 километров стартует 20 мая вдоль нижней террасы Лагерного сада. Собранные участниками средства будут направлены на закупку специального белкового питания для подопечных фонда имени Алены Петровой, которые длительное время находятся в медицинских учреждениях.

Организаторы особо отмечают, что участвовать в благотворительном забеге могут не только юристы, но и все желающие. За первые, вторые и третьи места предусмотрены призы от партнеров забега. Дополнительно к основным стартам организаторы проводят детский забег, для участников и гостей мероприятия будет организована развлекательная программа.

«Доброй традицией является участие в забеге в формате корпоративных команд. За лучший общекомандный спортивный результат предусмотрена специальная награда», — говорится в сообщении.

Регистрация на забег осуществляется на сайте и будет прекращена по достижению предельного количества участников – 300 человек. Принять участие в акции можно и тем, кто не бежит, но желает помочь: на сайте забега предусмотрена форма оплаты «Не побегу, но помогу».

В Томске организаторами забега выступили юридическая фирма «LL.C-Право», школа правильного бега ILOVERUNNING при поддержке Администрации Томска.

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