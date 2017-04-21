Осужденный экс-гендиректор СХК выплатил треть от штрафа в 100 млн рублей

21 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Бывший генеральный директор АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) Владимир Короткевич, приговоренный к семи годам колонии за коммерческий подкуп, выплатил 32 млн рублей штрафа из 100 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу управления федеральной службы судебных приставов по Томской области.

Штраф был сокращен с 120 млн рублей до 100 млн рублей по решению суда. Ранее должник частями выплатил 28 млн рублей. Теперь же В.Короткевич решил использовать для погашения части долга деньги в долларах, которые были арестованы в ходе следствия.

«Деньги, изъятые сотрудниками Следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области при обыске, хранились в банковской ячейке. Судебные приставы приняли часть денежных средств в счет погашения долга по уголовному штрафу», — говорится в сообщении.

Приставы изъяли арестованные средства в сумме $76,8 тыс., что по нынешнему курсу составило около 4,3 млн рублей. Деньги были переведены на депозитный счет отдела, откуда далее они поступили в бюджет страны.

Отмечается, что в результате остаток задолженности сократился до 68 млн рублей. Судом была предоставлена рассрочка исполнения судебного решения на пять лет до октября 2020 года.

Как сообщалось, Владимир Короткевич, его заместители Юрий Кунгуров и Леонид Романенко, а также исполнительный директор материально-технического обеспечения компании ТВЭЛ Тимур Букейханов обвинялись по п.«а» ч.4 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В квартире экс-гендиректора СХК при обысках были обнаружены и изъяты деньги на общую сумму более 80 млн рублей и золотые слитки весом 3 кг. Всего у фигурантов дела арестовано имущество на сумму 300 млн рублей.

Органы следствия и УФСБ по Томской области при участии сотрудников блока безопасности госкорпорации «Росатом» вскрыли четыре эпизода преступной деятельности.

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