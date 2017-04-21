Северский телефонный мошенник обманул пожилых людей на 260 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в телефонном мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, подозреваемый звонил пожилым людям на стационарный телефон и сообщал, о том, что их близкий родственник попал в ДТП. Для урегулирования сложившейся ситуации злоумышленник предлагал передать через него денежные средства. Затем приходил по указанному адресу, и, представляясь курьером, забирал деньги.

Такую схему молодой человек успел опробовать на двух пожилых людях. Ущерб, причиненный его действиями, составил около 260 тыс. рублей.

По данному факту возбуждены и соединены в одно производство два уголовных дела по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Теперь молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

Всем, кто опознал подозреваемого, необходимо обратиться в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск по адресу: улица Свердлова, 11 или по телефонам 8(3823)77-92 -45, 02 или 102 с сотового.

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