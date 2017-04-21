Определены победители конкурса «Нескучное чтение»

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2017 // Фото: Vk.com/tomskobzor

Редакция Томского Обзора подвела итоги конкурса рецензий «Нескучное чтение».

Главный приз получает Илья Кайден, написавший рецензию по книге Марка Данилевского «Дом листьев». От редакции и сети магазинов «Читай-город» он получает сертификат на сумму 3000 рублей.

Второе место заняла рецензия Юлии Кравцовой на книгу Анны Борисовой «Там…». Юлии будет вручен сертификат на сумму 1000 рублей.

Третьей становится Наталья Суховейко со своей рецензий на книгу Грегори Робертса «Шантарам». Наталья также получит сертификат на 1000 рублей.

Еще трое авторов примечательных рецензий получат призы от редакции - сертификаты на 500 рублей на покупки в магазинах «Читай-город». Их обладателями стали Светланы Романец, написавшая рецензию на книгу Бориса Акунина «Нефритовые четки», Елена Сопельниченко, автор рецензии на «Колобка» и Наталья Каракорсковая написавшая о сборнике Тувы Янссон о муми-троллях.

С рецензиями победителей можно ознакомиться в группе ВКонтакте.

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