Библиотеки Томска приглашают на очередную «Библионочь»

21 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 21 апреля, томские библиотеки в очередной раз присоединятся к всероссийской акции «Библионочь». Томичей ожидают мастер-классы, квесты и музыкальные вечеринки.

«Библионочь» традиционно акция проходит в третью пятницу апреля и каждый год у праздника новая тема. В 2017 году тема праздника – «Новое прочтение» - приурочена к Году экологии.

Так сегодня в научной библиотеке ТГУ, которая участвует в акции пятый раз, на книжном вечере будут обсуждаться современная экологическая ситуация. Каждый посетитель сможет послушать лекцию о сохранении окружающего мира или поучаствовать в литературной игре по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Также гости вечера смогут принять участие в художественных мастер-классах и увидеть выступления известных томских групп на музыкальной «Эковечеринке». Литературная акция будет проходить в библиотеке ТГУ с 20:00 до 23:00. Вход свободный.

Сегодня вечером, в рамках акции, с 17.00 до 22.00, библиотека Томского политеха (ул.Белинского, 53а) превратится в музей-загадку. Все желающие смогут узнать тайны книг с вырезанными фрагментами узнают историю Томска, а также увидят уникальную коллекцию книжек-малышек, например, репринтные издания «Басни Крылова» 1835 года и «Евгений Онегин» Пушкина 1837 года. Размер самой маленькой книги всего 4 см. Также томичи познакомятся с книгами «без лица», посетить мастер-классы и узнать, как правильно хранить книги. Акция будет проходить в библиотеке ТПУ с 17:00 до 22:00.

А в Томской областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул.К.Маркса, 14) любители книг станут настоящими литературными мафиози и поиграют в книжный квест. На вечере выступит лауреат премии «Русский букер» Александр Снегирев, а гости библиотеки смогут побывать на мастер-классе по плетению славянских амулетов. Акция начнется в 19.00, придти могут все желающие. С более подробным планом «Библионочи-2017» в Томске вы сможете ознакомиться на сайте.

Также к акции присоединятся муниципальные библиотеки. На их площадках гостей ждут эко-мастерские, квесты, экскурсии, викторины, книжные выставки, слайд-презентации о природе, дегустация блюд из экологически чистых продуктов, а также выступления начинающих писателей. Фото на память можно сделать в фотозоне, оформленной согласно теме праздника.

Акция проходит с 18-00 до 22-00. Вход свободный.

Тэги/темы: