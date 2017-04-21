Депутаты томской облдумы положительно оценили отчет Жвачкина

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной думы Томской области в целом положительно оценили отчет врио губернатора Сергея Жвачкина о работе областной администрации, сообщает агентство РИА Томск.

«У меня ощущение, что мы слушали отчет не только губернатора, но команды — команды исполнительной и законодательной власти. Потому что идеи, которые выдвигаются исполнительной властью, работают только тогда, когда поддерживаются законодательно», — отметила в разговоре с журналистами председатель регионального парламента Оксана Козловская.

По ее словам, из отчета становится понятно и то, что «проделана огромная работа», и то, что остается «масса проблем».

«Было видно, что приоритеты, которые были выбраны, устраивают людей: и в экономике, и в бюджетной сфере, и приоритеты по изменению качества жизни. Но проблем остается огромное количество. И когда читаешь интернет, СМИ, частных вопросов для критики остается очень много. Но не замечать системных изменений в регионе, которые произошли в последние годы, это неправильно», — подчеркнула спикер.

При этом депутаты, обсуждая отчет главы региона, обратились к Жвачкину с просьбами решить проблемы в нескольких сферах.

Так гендиректор «Томской домостроительной компании» Александр Шпетер отметил, что томские строители — представители наиболее чувствительной к экономическим сложностям отрасли — последние годы испытывают определенные трудности.

Оставаться на плаву им помогают, в частности госзаказы и программы, стимулирующие спрос на недвижимость. Однако на федеральном уровне отказались от реализации программы «Жилье для российской семьи».

«В России она (программа) провалилась, а у нас нет. В нее вошли 5,5 тысячи, 3,5 тысячи смогли приобрести жилье, а две тысячи человек встали в очередь и остались без жилья. Есть предложение заменить эту программу другой какой-то — „Томская ипотека“, „Губернская ипотека“ или еще как-то», — сказал Шпетер.

Он также предложил подготовить на 2018 год предложения по продлению программы расселения аварийного жилья (в 2017 году федеральная программа заканчивается, но обсуждается возможность ее продолжения — Ред.). Благодаря этой программе за счет госказны для жителей аварийных домов приобреталось жилье в новостройках.

Кроме того, Шпетер заявил, что томские строители готовы построить в 2017 году не одну школу, как планируется, а две-три. «Идет разговор, что не все в стране могут себе позволить (строительство школ): не все имеют землю, проекты, организации, которые могут построить. А мы имеем. Давайте мы это продвинем», — сказал глава ТДСК.

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