Томскнефтехим остановил производство мономеров, причина выясняется

21 апреля 2017 / Томский Обзор

ООО «Томскнефтехим» (входит в СИБУР Холдинг) в пятницу остановило производство мономеров, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Из-за минимального расхода исходного сырья произошла временная остановка производства мономеров ООО «Томскнефтехим», — сказал представитель предприятия.

В результате остановки производства произошло технологическое сжигание исходного сырья на факеле.

«Ущерба для окружающей среды нет. С причинами разбираются специалисты предприятия», — отметил он.

Мономеры являются промежуточным продуктом при производстве полимеров — полиэтилена и полипропилена.

ООО «Томскнефтехим» образовано в июле 2003 года на базе томских предприятий ЗАО «Метанол», ОАО «Завод «Бензол», ОАО «Томский нефтехимический завод», ОАО «Томский нефтехимический комбинат». Предприятие выпускает полипропилен, полиэтилен, а также бутилен-бутадиеновую фракцию, тяжелую смолу пиролиза, жидкие продукты пиролиза.

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