Депутаты Томской облдумы прокоментировали отчет губернатора

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Оценивая отчет врио губернатора Томской области Сергея Жвачкина глава ООО «Горсети», депутат Владимир Резников отметил, что «сделано много», однако денег на все не хватает, сообщается на сайте парламента.

«Главное, чтобы народ жил. Но не на все может повлиять даже губернатор. Если дом культуры может отремонтировать, то пенсии не может поднять. И та же левобережная дорога. Мы же миллиард на нее не выделяем не потому, что не хотим, а потому что денег нет. Если снять из бюджета миллиард на дорогу, то на что-то другое не хватит, на ФАПы, например», — пояснил депутат.

В свою очередь ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский акцентировал внимание на том, что в отчете вводится понятие «качество жизни».

«Это чрезвычайно важно. Опыт Европы показал, что за послевоенные годы уровень жизни в европейских странах вырос в 40 раз, а качество жизни — всего на 30–40%, даже не в разы. Поэтому введение нового ориентира позволяет качественные приоритеты расставить», — отметил Эдуард Галажинский.

Он также отметил, что в этом ключе очень важна поддержка системного проекта «Инотомск», позволяющий за счет межведомтсвенного взаимодействия максимально ввести в территориальное развитие ключевых игроков: бизнес, власть, университеты, гражданское общество.

Тэги/темы: