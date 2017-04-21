В майские и июньские праздники запустят дополнительные поезда Томск-2 — Асино

21 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В праздничные дни мая и июня компания «Кузбасс-пригород» назначит дополнительные поезда, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Так, 1, 8 и 9 мая:

пригородный поезд №6998 Томск-2 – Асино отправляется со станции Томск-2 в 7:39, прибывает на станцию Асино в 10:10;

пригородный поезд №6997 Асино – Томск-2 отправляется со станции Асино в 18:03, прибывает на станцию Томск-2 в 20:38.

12 июня:

пригородный поезд №6998 Томск-2 – Асино отправляется со станции Томск-2 в 7:39, прибывает на станцию Асино в 10:10;

пригородный поезд №6997 Асино – Томск-2 отправляется со станции Асино в 18:03, прибывает на станцию Томск-2 в 20:38.

Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах ОАО «Кузбасс-пригород», на сайте компании, а также с 8:00 до 20:00 по телефону горячей линии 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

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