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В майские и июньские праздники запустят дополнительные поезда Томск-2 — Асино

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В праздничные дни мая и июня компания «Кузбасс-пригород» назначит дополнительные поезда, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Так, 1, 8 и 9 мая:

12 июня:

Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах ОАО «Кузбасс-пригород», на сайте компании, а также с 8:00 до 20:00 по телефону горячей линии 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

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