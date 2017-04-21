В Томской области начнут отстреливать расплодившихся бобров

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2017 // Фото: Pixabay.com

Администрация Томской области разработала программу регулирования численности бобров, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктора Сиротина.

«Численность бобра с 2015 года в Томской области увеличилась на 6,5 тыс. особей. При оптимальной численности 4 тыс. особей у нас сейчас проживают около 12 тыс. особей. В связи с этим департаментом принято решение об экологическом регулировании численности, план рассчитан на три года», — сказал Виктор Сиротин, выступая с ежегодным отчетом.

В свою очередь замглавы облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Константин Осадчий уточнил журналистам, что за три года планируется отстрелить порядка 4,5 тыс. бобров.

«Из-за бобров под угрозой находятся рыбные ресурсы, так как плотины мешают нересту. Кроме того, плотины являются одной из причин перелива автомобильных дорог, известны случаи подтопления жилых домов», — пояснил Константин Осадчий.

По его словам, причиной значительного роста популяции этого грызуна стало отсутствие спроса на мех бобра, его мясо и так называемую «бобровую струю», которую используют в медицине и косметологии.

«В Сибири практически не осталось компаний, которые занимаются выделкой бобровой шкурки. В магазинах есть прекрасные модели шапок и шуб из бобра, но все они из Турции», — подчеркнул Константин Осадчий.

Он добавил, что от расплодившихся бобров страдают и другие регионы Сибири.

В пятницу в интернете появился видеоролик, на котором жители Томска пытаются поймать бобра, прогуливающегося по проезжей части автомобильного тоннеля под Комсомольском проспекте.

Как сообщалось, Томская область уже несколько лет пытается найти способ регулирования численности бобров. Грызуны, заведенные в 1960-х годах из Белоруссии, начали активно плодиться, и из-за отсутствия интереса охотников их популяция превысила норму. Эксперты рассматривали отстрел лишь в качестве крайней меры, предлагали переселять бобров в другие регионы и даже в Монголию.

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